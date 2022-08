Salvini a La Piazza: "Meloni premier? Non c'è solo lei Totoministri? Voglio la Bongiorno alla Giustizia" (Di sabato 27 agosto 2022) I tecnici non esistono, il ministro Lamorgese è stato tecnico? No, ha fatto politica: male. Vogliamo cancellare una volta per tutte la Legge Fornero. Ma dietro il tecnico si nasconde qualcuno con la casacca di un partito. Lo stesso Monti arrivò come salvatore della patria e poi fece un partito con risultati modesti Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 27 agosto 2022) I tecnici non esistono, il ministro Lamorgese è stato tecnico? No, ha fatto politica: male. Vogliamo cancellare una volta per tutte la Legge Fornero. Ma dietro il tecnico si nasconde qualcuno con la casacca di un partito. Lo stesso Monti arrivò come salvatore della patria e poi fece un partito con risultati modesti Segui su affaritaliani.it

