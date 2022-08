Salerno, Vassallo: “La politica per costruire il sogno di un territorio libero dalle infiltrazioni criminali” (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno- “Per realizzare il sogno di un territorio libero dal sistema criminale, in cui i bisogni dei cittadini ritornino al centro dell’interesse pubblico serve la politica”. Lo sostiene il medico Dario Vassallo, fratello del sindaco pescatore Angelo Vassallo, e candidato alla Camera dei Deputati con il M5S, che questa mattina ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione dei candidati del M5S alle elezioni politiche del 25 settembre, che si è tenuta presso il bar Moka a Salerno alla presenza tra gli altri, del consigliere regionale Michele Cammarano e del coordinatore regionale del M5S, Salvatore Micillo. Un nome importante, quello di Vassallo che è anche presidente della fondazione che porta il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti- “Per realizzare ildi undal sistema criminale, in cui i bisogni dei cittadini ritornino al centro dell’interesse pubblico serve la”. Lo sostiene il medico Dario, fratello del sindaco pescatore Angelo, e candidato alla Camera dei Deputati con il M5S, che questa mattina ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione dei candidati del M5S alle elezioni politiche del 25 settembre, che si è tenuta presso il bar Moka aalla presenza tra gli altri, del consigliere regionale Michele Cammarano e del coordinatore regionale del M5S, Salvatore Micillo. Un nome importante, quello diche è anche presidente della fondazione che porta il ...

