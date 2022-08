Sabato Rai Sport Web e Play | 27 Agosto 2022 | diretta Pallavolo Mondiali Italia - Canada

(Di sabato 27 agosto 2022) Come ogni fine settimana oggi,27, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offertaiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Raiin onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale...

Alessan67416970 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Sabato 27 agosto, alle 21.25, Rai 1 ripropone The Voice Senior - Alessan67416970 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Sabato 27 agosto, alle 21.25, Rai 1 ripropone @THEVOICE_ITALY Senior @antoclerici @OriettaBerti @LoredanaBerte @_GigiD… - digitalsat_it : Sabato #RaiSport (#RaiSportWeb e #RaiPlay), 27 Agosto 2022 | diretta #Pallavolo #Mondiali #ItaliaCanada… - MontiFrancy82 : Sabato 27 agosto, alle 21.25, Rai 1 ripropone @THEVOICE_ITALY @antoclerici @OriettaBerti @LoredanaBerte… - MontiFrancy82 : Nuovo appuntamento con #Weekly sabato 27 agosto alle 8.20 su Rai 1 @Carolinareyrey @fabiogallotv -

Il concertone, in programma27 agosto a Melpignano nel Salento , sarà la 25esima edizione ... L'evento verrà trasmesso su1 in differita. Sarà visibile giovedì 1 settembre in seconda serata, ...... che avrà inizio da3 settembre prossimo con gli ottavi di finale - spalmati su ben quattro ... l'appuntamento sarà infatti garantito suDue, naturalmente canale numero 2 del telecomando, e ...Ex concorrente del Grande Fratello Vip confessa di avere problemi con la Rai: “Non mi invitano più”, ecco per quale motivo.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...