Rugby | Championship Argentina e Australia al comando dopo 3 giornate

I Pumas battono 25 - 18 gli All Blacks a domicilio, i Wallabies superano 25 - 17 il Sudafrica ROMA - Argentina e Australia al comando deldopo la terza giornata. Seconda, storica vittoria nel torneo per i Pumas, che all'Orangetheory Stadium di Christchurch superano la Nuova Zelanda per 25 - 18 con la precisione al calcio di ...È il, il campionato di. Nato dal Tri Nations, diventato Four Nations, considerato il meglio del meglio. Nel rigoroso ordine alfabetico dei Paesi: Argentina, Australia, Nuova ... Perché non c'è nulla di meglio del Rugby Championship The Springboks suffered a 25-17 defeat to the Wallabies in their Rugby Championship match in Adelaide on Saturday. The Boks trailed 10-3 at half-time and trailed 25-3 with five minutes to play. Only ...Argentina fought back to beat New Zealand 18-25 in an absorbing 2022 Rugby Championship Round Three clash at Orangetheory Stadium, Christchurch. Emiliano Boffelli kicked Argentina to a historic ...