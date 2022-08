Rugby Championship, All-Blacks sconfitti dall’Argentina: ora il ct Foster rischia (Di sabato 27 agosto 2022) Due settimane fa gli All-Blacks erano riusciti ad interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive nel Rugby Championships, prendendosi un’importante rivincita contro il Sudafrica. Ma oggi la prima sconfitta nella loro storia contro l’Argentina rimette in chiara discussione la posizione del commissario tecnico Ian Foster, che ha parlato così al termine della sfida, terminata 18-25: “Siamo tutti feriti da questa situazione – il commento di Foster -, e io per primo. Non ci piace perdere, e soprattutto non piace alla nostra gente, alla nazione intera e per questo siamo tutti sulla stessa barca. Ma, come ho già detto, siamo una squadra in ricostruzione, e tante volte non riusciamo a fare gioco alla velocità che vorremmo”. L’opinione pubblica però torna a chiedere l’esonero, invocando al suo posto ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) Due settimane fa gli All-erano riusciti ad interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive nels, prendendosi un’importante rivincita contro il Sudafrica. Ma oggi la prima sconfitta nella loro storia contro l’Argentina rimette in chiara discussione la posizione del commissario tecnico Ian, che ha parlato così al termine della sfida, terminata 18-25: “Siamo tutti feriti da questa situazione – il commento di-, e io per primo. Non ci piace perdere, e soprattutto non piace alla nostra gente, alla nazione intera e per questo siamo tutti sulla stessa barca. Ma, come ho già detto, siamo una squadra in ricostruzione, e tante volte non riusciamo a fare gioco alla velocità che vorremmo”. L’opinione pubblica però torna a chiedere l’esonero, invocando al suo posto ...

SkySport : ULTIM'ORA RUGBY Championship, Round 3: Nuova Zelanda-Argentina 18-25 2^ vittoria di sempre per i Pumas contro gli A… - sportface2016 : #RugbyChampionship, #AllBlacks sconfitti dall’Argentina: ora il ct Foster rischia il posto - CanaleOvale : 25-17, 18-25. No, non sono i numeri della lotteria della sagra locale, ma i risultati del Rugby Championship di ogg… - sportli26181512 : Rugby, All Blacks-Argentina 18-25: prima vittoria dei Pumas in Nuova Zelanda: Successo storico dell'Argentina che p… - fabbro94_tj : Sto recuperando Australia - Sud Africa, giocata stamattina. Terza giornata rugby Championship. Ci saranno vari tweet -