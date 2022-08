Ronaldo-Napoli, Trevisani risponde a Spalletti: “al 99% si farà” (Di sabato 27 agosto 2022) Ronaldo-Napoli è stato uno dei temi della conferenza di Spalletti, secondo riccordo Trevisani l’operazione si farà. Ronaldo – Napoli- CALCIOMERCATO. Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia di Fiorentina Napoli. Il tecnico ha parlato dei temi relativi al campo e al calciomercato, giunto alle ultime giornate. “Cristiano Ronaldo? La vedrei bene una maglia del Napoli di Cristiano Ronaldo: se mi state chiedendo se lo allenerei volentieri, direi quale allenatore rinuncerebbe a questa opportunità da portarsi dietro per tutta la vita? Come ha detto il procuratore però non c’è nessuna trattativa: parlando con De Laurentiis mi ha detto che al momento non ha ricevuto ... Leggi su napolipiu (Di sabato 27 agosto 2022)è stato uno dei temi della conferenza di, secondo riccordol’operazione si- CALCIOMERCATO. Luciano, intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia di Fiorentina. Il tecnico ha parlato dei temi relativi al campo e al calciomercato, giunto alle ultime giornate. “Cristiano? La vedrei bene una maglia deldi Cristiano: se mi state chiedendo se lo allenerei volentieri, direi quale allenatore rinuncerebbe a questa opportunità da portarsi dietro per tutta la vita? Come ha detto il procuratore però non c’è nessuna trattativa: parlando con De Laurentiis mi ha detto che al momento non ha ricevuto ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, #Osimhen parte solo dai 100 milioni in su. Mendes spinge per #Ronaldo in azz… - DiMarzio : #Calciomercato | #CristianoRonaldo rischia di restare senza #ChampionsLeague: l'agente #Mendes all'opera per il suo… - gippu1 : A #Napoli già cinquant'anni fa c'era stata una trattativa condotta da personaggi molto in alto per portare in città… - JohnBonini : RT @giuseppeJ1306: Cristiano Ronaldo Junior dopo il primo taglio di capelli a Napoli - MarekNapoli : RT @napolimagazine: LA STAMPA - Suggestione Napoli: Ronaldo nello stadio di Maradona -