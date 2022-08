Ronaldo al Napoli? Il tecnico ten Hag lo ha annunciato in diretta sul suo futuro! (Di sabato 27 agosto 2022) Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a tenere banco in questi ultimissimi giorni di mercato. Spettatore interessato è anche il Napoli, che è al centro dei rumors per un possibile scambio con lo United, con protagonisti proprio l’ex Real Madrid e Victor Osimhen. Attese le dichiarazioni nel post partita del tecnico Erik ten Hag, che lo ha escluso dai titolari per il match di Premier League contro il Southampton. Di seguito, quanto dichiarato dall’allenatore a proposito del futuro di CR7. “Non posso dire che Ronaldo resterà sicuramente. Non manca molto alla fine del mercato, ma saremo vigili fino all’ultimo secondo in base a quello che accadrà“. Di lui ne ha parlato anche lo stesso Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa odierna: “Chiunque vorrebbe le maglie che ha indossato in tutte le squadre. ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 27 agosto 2022) Il futuro di Cristianocontinua a tenere banco in questi ultimissimi giorni di mercato. Spettatore interessato è anche il, che è al centro dei rumors per un possibile scambio con lo United, con protagonisti proprio l’ex Real Madrid e Victor Osimhen. Attese le dichiarazioni nel post partita delErik ten Hag, che lo ha escluso dai titolari per il match di Premier League contro il Southampton. Di seguito, quanto dichiarato dall’allenatore a proposito del futuro di CR7. “Non posso dire cheresterà sicuramente. Non manca molto alla fine del mercato, ma saremo vigili fino all’ultimo secondo in base a quello che accadrà“. Di lui ne ha parlato anche lo stesso Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa odierna: “Chiunque vorrebbe le maglie che ha indossato in tutte le squadre. ...

