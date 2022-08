Roma, i tifosi della Lazio prendono in giro Totti: 'Bentornata a casa Ilary' FOTO (Di sabato 27 agosto 2022) "Bentornata a casa Ilary". Con questo striscione apparso ieri sera in Curva Nord durante la partita vinta 3-1 contro l'Inter allo... Leggi su calciomercato (Di sabato 27 agosto 2022) "". Con questo striscione apparso ieri sera in Curva Nord durante la partita vinta 3-1 contro l'Inter allo...

AGold_89 : RT @cmdotcom: #Roma, i tifosi della #Lazio prendono in giro #Totti: 'Bentornata a casa #Ilary' FOTO - LALAZIOMIA : Roma, i tifosi della Lazio prendono in giro Totti: 'Bentornata a casa Ilary' FOTO - BuonAndrew : RT @Mzucchiatti95: I tifosi del Feyenoord a Roma l’8 settembre possono entrare in campagna elettorale in qualche modo. - FPanunzi : Ormai pare fatta per @gallobelotti alla Roma. Un giocatore che non si tira mai indietro, che ha dato molto al Toro… - cmdotcom : #Roma, i tifosi della #Lazio prendono in giro #Totti: 'Bentornata a casa #Ilary' FOTO -