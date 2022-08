Riuscite a riconoscere questa bimba in fotografia? Oggi è una star della musica

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 27 agosto 2022) Due grandi occhioni, sorriso sbarazzino e capelli ricci e selvaggi.questo tenera bambina inè una delle cantanti più apprezzate d'Italia. Scopriamo di chi si tratta Nel 2009 partecipa al celebre X Factor, ma non riesce a superare le eliminatorie iniziali. Sei anni dopo, allora, partecipa a “Amici di Maria De Filippi” e,volta, si aggiudica la "medaglia d’argento” di quell’edizione. Incide nello stesso anno il suo primo album, “Un altra vita”, e riesce a riscuotere un notevolissimo successo. Un delle sue prime e più prestigiose apparizioni televisive, poi, è di sicuro la partecipazione al sessantasettesimo festivalcanzone italiana. Ci riferiremo, invece, adesso ai suoi lavori più recenti per darvi gli indizi decisivi per capire di ...