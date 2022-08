Ritorno alla Luna: conto alla rovescia per Artemis I, primo passo verso Marte (Di sabato 27 agosto 2022) Lancio previsto per le 14:33 ora italiana di lunedì 29 agosto. La prova generale per il Ritorno di astronauti. Test di sicurezza per scudo termico, radiazioni, e il modulo di servizio europeo, che guiderà la capsula Orion, la prima navetta per lo spazio profondo dagli anni '70 Leggi su repubblica (Di sabato 27 agosto 2022) Lancio previsto per le 14:33 ora italiana di lunedì 29 agosto. La prova generale per ildi astronauti. Test di sicurezza per scudo termico, radiazioni, e il modulo di servizio europeo, che guiderà la capsula Orion, la prima navetta per lo spazio profondo dagli anni '70

