Rissa in pieno centro ad Avellino, sei persone denunciate: una in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minuto

Avellino – Grave episodio di violenza registrato a Campetto Santa Rita ad Avellino. Tre persone sono venute alle mani per motivi di viabilità con altrettante persone. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura di Avellino che ha identificato tutte e sei le persone denunciandone. Tra queste una ha riportato la peggio con una prognosi di 30 giorni per lesioni a una spalla a seguito di caduta provocata da un pugno.

L'articolo proviene da Anteprima24.it.

