Rincari, l'allarme di Coldiretti: 'I prodotti made in Italy sono a rischio' (Di sabato 27 agosto 2022) Il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, lancia un allarme sul rischio dell'esaurimento dei prodotti made in Italy a causa dell'esplosione dei costi dell'energia che stanno mettendo in ginocchio imprese e cittadini italiani. Prandini: "Un crack alimentare, economico e occupazionale" "Così non possiamo andare avanti e non ci possiamo permettere di aspettare i tempi lunghi della politica – spiega Prandini – anche perché si concentrano proprio in questi mesi le produzioni agricole tipiche del made in Italy e della Dieta Mediterranea con le loro lavorazioni per conserve, succhi e derivati: dagli ortaggi ai legumi, dal vino all'olio, dai salumi e prosciutti Dop ai formaggi, dal latte alla carne fino alla pasta, dalla frutta alle passate di pomodoro usate su tutte le tavole italiane ...

