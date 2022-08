Rincari, Coldiretti lancia l'allarme: a rischio i prodotti made in Italy (Di sabato 27 agosto 2022) "Non c'è tempo da perdere e non possiamo aspettare le elezioni e il nuovo Governo. Bisogna intervenire subito sui Rincari dell'energia a famiglie e imprese che mettono a rischio una filiera agroalimentare che dai campi alla tavola vale 575 miliardi di euro, quasi un quarto del Pil nazionale, e vede impegnati ben 4 milioni di lavoratori in 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari, oltre 330mila realtà della ristorazione e 230mila punti vendita al dettaglio". È l'allarme lanciato dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento all'esplosione dei costi dell'energia. "Così non possiamo andare avanti e non ci possiamo permettere di aspettare i tempi lunghi della politica - spiega Prandini - anche perchè si concentrano proprio in questi mesi le produzioni agricole tipiche del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) "Non c'è tempo da perdere e non possiamo aspettare le elezioni e il nuovo Governo. Bisogna intervenire subito suidell'energia a famiglie e imprese che mettono auna filiera agroalimentare che dai campi alla tavola vale 575 miliardi di euro, quasi un quarto del Pil nazionale, e vede impegnati ben 4 milioni di lavoratori in 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari, oltre 330mila realtà della ristorazione e 230mila punti vendita al dettaglio". È l'to dal presidente dellaEttore Prandini in riferimento all'esplosione dei costi dell'energia. "Così non possiamo andare avanti e non ci possiamo permettere di aspettare i tempi lunghi della politica - spiega Prandini - anche perchè si concentrano proprio in questi mesi le produzioni agricole tipiche del ...

