Rigassificatori, Fratelli d’Italia favorevole ma non a Piombino. Il sindaco: “Meloni d’accordo, governo di centrodestra troverà alternativa” (Di sabato 27 agosto 2022) Da un lato la corsa dell’Italia ad affrancarsi dal gas russo e a mettere in sicurezza l’inverno per famiglie e imprese, dall’altro le difficoltà di imporre a una comunità il discusso rigassificatore con procedure d’urgenza che saltano la valutazione di impatto ambientale, come garantito dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani alla Commissione europea. Ben oltre il governo, la questione entra di fatto nel dibattito pre elettorale, creando possibili imbarazzi anche alla favorita Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Del suo partito è il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, che non solo rilancia ai quattro venti la sua contrarietà all’opera, ma assicura che “Meloni è d’accordo con me”. Nella città di mare gli imbarazzi sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Da un lato la corsa dell’Italia ad affrancarsi dal gas russo e a mettere in sicurezza l’inverno per famiglie e imprese, dall’altro le difficoltà di imporre a una comunità il discusso rigassificatore con procedure d’urgenza che saltano la valutazione di impatto ambientale, come garantito dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani alla Commissione europea. Ben oltre il, la questione entra di fatto nel dibattito pre elettorale, creando possibili imbarazzi anche alla favorita Giorgia, leader di. Del suo partito è ildi, Francesco Ferrari, che non solo rilancia ai quattro venti la sua contrarietà all’opera, ma assicura che “con me”. Nella città di mare gli imbarazzi sono ...

christianrocca : Chi dice no ai rigassificatori o chiede ulteriori valutazioni per perdere tempo (Fratelli d’Italia, Pd, Cinquestell… - fattoquotidiano : Rigassificatori, Fratelli d’Italia favorevole ma non a Piombino. Il sindaco: “Meloni d’accordo, governo di centrode… - Ricciardello56 : RT @christianrocca: Chi dice no ai rigassificatori o chiede ulteriori valutazioni per perdere tempo (Fratelli d’Italia, Pd, Cinquestelle) a… - francoscoca : RT @christianrocca: Chi dice no ai rigassificatori o chiede ulteriori valutazioni per perdere tempo (Fratelli d’Italia, Pd, Cinquestelle) a… - andreacoletti4 : RT @christianrocca: Chi dice no ai rigassificatori o chiede ulteriori valutazioni per perdere tempo (Fratelli d’Italia, Pd, Cinquestelle) a… -