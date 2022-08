Ricovero d’urgenza per l’ex allievo di Amici | il tour è a forte rischio

Leggi su inews24

(Di sabato 27 agosto 2022) Un exdi21 è stato ricoverato. Paura per le sue condizioni di salute ma anche per il proseguo delestivo L’edizione numero 21 diè stata tra le più seguite di sempre nella storia del talent show ideato da Maria De Filippi. Non a caso moltissimi giovani artisti di L'articolo proviene da Inews24.it.