Ricordate gli attori di OC? Ecco come sono oggi: lo scatto (Di sabato 27 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. OC, Ricordate tutti gli attori? Tra i più amati c’erano proprio loro: i “Cooper”, ovvero Marissa Cooper e i suoi genitori July e Jimmy. I tre si sono ritrovati e la reunion è stata immortalata sui social: Ecco come sono diventati oggi. La serie tv è finita ormai da anni ma è rimasta nel cuore Leggi su youmovies (Di sabato 27 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. OC,tutti gli? Tra i più amati c’erano proprio loro: i “Cooper”, ovvero Marissa Cooper e i suoi genitori July e Jimmy. I tre siritrovati e la reunion è stata immortalata sui social:diventati. La serie tv è finita ormai da anni ma è rimasta nel cuore

_Nico_Piro_ : Ricordate i nostri eroi? Infermieri e medici in corsia a rischiare di prendere covid-19 per aiutare gli altri? Sarà… - borghi_claudio : Ci siamo? Armati di tutte e cinque le 'lezioni' del mio spiegone #comesivota ?? ormai avete tutti gli elementi. Avet… - SamuraiOniro : Il voto è necessario ai legislatori (li legittima): ? segnare con una X un simbolo è come firmare una procura in bi… - penneschi : @RaffaeleGianni4 @barbarab1974 Non ti faranno votare,se voteremo,faranno brogli,e ricordate,ce parechhi ebeti che v… - elio_cnx : @mgmaglie @Pontifex Vi ricordate la Boldrina, dal Papa con gli zatteroni? -