Reddito cittadinanza, Di Maio aggiusta il tiro: “Non ho detto che va tenuto solo per disabili e inabili a lavoro”. Ma il video del meeting di Cl lo contraddice (Di sabato 27 agosto 2022) “Non sono d’accordo ad abolire il Reddito di cittadinanza per disabili o inabili al lavoro“. Lo ha detto Luigi di Maio martedì 23 agosto al meeting di Comunione e Liberazione. Tre giorni dopo alla conferenza stampa di presentazione della campagna elettorale di Impegno Civico, gli è stato chiesto conto di questa affermazione. Oggi il ministro degli Esteri ritiene che la misura (di cui fu artefice nel governo Conte I) debba rimanere “per disabili o inabili al lavoro“, e tutti gli altri? Dai dati dell’ultimo rapporto annuale Inps e delle recenti dichiarazioni del ministro del lavoro, Andrea Orlando, si evince che il 23% dei lavoratori percepisce un salario inferiore a 780 euro al mese. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) “Non sono d’accordo ad abolire ildiperal“. Lo haLuigi dimartedì 23 agosto aldi Comunione e Liberazione. Tre giorni dopo alla conferenza stampa di presentazione della campagna elettorale di Impegno Civico, gli è stato chiesto conto di questa affermazione. Oggi il ministro degli Esteri ritiene che la misura (di cui fu artefice nel governo Conte I) debba rimanere “peral“, e tutti gli altri? Dai dati dell’ultimo rapporto annuale Inps e delle recenti dichiarazioni del ministro del, Andrea Orlando, si evince che il 23% dei lavoratori percepisce un salario inferiore a 780 euro al mese. E ...

Corriere : Disoccupato e con reddito di cittadinanza: ma l’influencer guadagna (in nero) 150mila euro - PagellaPolitica : Numeri alla mano, non è vero che la #FlatTax avrebbe un costo «sostanzialmente identico» a quello del… - PagellaPolitica : Secondo Salvini, estendere la flat tax a dipendenti, pensionati e famiglie avrebbe un costo «sostanzialmente identi… - Giusepp66890796 : RT @M5SMineo: Di Paola (M5S) “C’è una Sicilia da ricostruire, ma occhio a sparare sul reddito di cittadinanza. Condanneremmo a morte miglia… - jadis37845 : RT @LegaSalvini: PAZZESCO: I Rom non hanno pagato 700mila euro di bollette. E l'85% di loro vive con il Reddito di cittadinanza! TANTO PAG… -