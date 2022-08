Reazione a Catena | chi ha vinto oggi | I tre allo spiedo | montepremi finale e parola vincente di sabato 27 agosto 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 agosto 2022). Un’altra settimana sta per concludersi, ma i telespettatori di Rai 1 possono contare sempre su Marco Liorni e la sua trasmissione ‘’. Il programma dell’estate che allena la mente è ormai una certezza e l’appuntamento è sempre lo stesso, a partire dalle 18.45. La sfida, come sempre, sarà a colpi di parole. Questa volta a sfidarsi i neocampioni “I tre”, e i “Fritto Misto”. Ora “I tre” dovranno sfidare i loro avversari, i “Fritto Misto”. Chi vincerà?: “I tre” VS “Fritto Misto” Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida, a suon di parole da ...