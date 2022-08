Reazione a Catena 27 agosto 2022 | i Tre allo Spiedo vincono 92 euro

(Di sabato 27 agosto 2022) Il video dell’Ultimadidi stasera, 27. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni i Tre, tre ragazzi del bresciano che cucinano spesso per beneficenza il piatto tipico della zona, loappunto. I Tre– Francesco, Alessandro e Marco – al loro secondo tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento di troppo e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 92. Bravi…peccato per la cifra bassissima. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link ...

pistacchihoe : @nove__primavere totale io con la rivista di reazione a catena - GdB_it : I bresciani «Tre allo spiedo» campioni a «Reazione a catena» - nhanguyen789 : @Pantalaimon83 da proporre a Liorni per Reazione a catena. - MoniRiya3 : REAZIONE A CATENA, I TRE ALLO SPIEDO OGGI 27 AGOSTO ANCORA CAMPIONI?/ Guai all’Ultima Catena! - CorriereCitta : Reazione a Catena, chi ha vinto oggi: I tre allo spiedo, montepremi finale e parola vincente di sabato 27 agosto 20… -

Da Rovato agli studi di Rai1, dove sono i campioni in carica del popolarissimo programma pre - tg "" . Francesco, Alessandro e Marco da venerdì 26 agosto sono i tre da sfidare e da battere superando i quiz proposti dal conduttore Marco Liorni. Questa sera "I tre allo spiedo" , come ..., i Tre allo spiedo si confermano campioni nella puntata del 27 agostochiude la settimana con la puntata di oggi 27 agosto su Rai1. In gioco tornano i nuovi ...Juventus-Roma, Mourinho scatenato: le parole spiazzano i tifosi. Il tecnico portoghese fa discutere nel dopo partita ...Da Rovato agli studi di Rai1, dove sono i campioni in carica del popolarissimo programma pre-tg «Reazione a catena». Francesco, Alessandro e Marco da venerdì 26 agosto sono i tre da sfidare e da batte ...