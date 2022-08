Real Madrid, Ancelotti: 'Valutiamo, ma se rimarrà saremo contenti' (Di sabato 27 agosto 2022) Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Asensio: "Non ci sono novità, so solo che... Leggi su calciomercato (Di sabato 27 agosto 2022) Carlo, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Asensio: "Non ci sono novità, so solo che...

GoalItalia : Conferenza stampa d'addio al Real Madrid per Casemiro che non riesce a trattenere le lacrime ?? - gippu1 : Tutti i migliori colpi di mercato sono grandi prove di forza da parte di chi acquista. #Casemiro al Man Utd è un'im… - sportli26181512 : Real Madrid, Ancelotti: 'Valutiamo, ma se rimarrà saremo contenti': Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha pa… - SuccesseOggi : 27 Agosto 2012 #sport Il Real Madrid acquista Luka Modric dal Tottenham. Il croato con i blancos vincerà un pallo… - kiingg____ : @rvotebannate Carta e penna per appuntarsi le cagate che scrivi, se Fabian richiesto da PSG e Real Madrid è scarso… -