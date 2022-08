RB Leipzig vs Wolfsburg – pronostico | formazioni | notizie sulla squadra

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 27 agosto 2022) Sabato 27 agosto l’RBospita ilin Bundesliga. Non avendo vinto nessuna delle tre partite iniziali, entrambe le squadre punteranno a porre fine a questo periodo quando si affronteranno questo fine settimana. Il calcio di inizio di RBvsè previsto alle 15:30 Anteprima della partita RBvs: a che punto sono le due squadre RBQuesto è particolarmente vero per il Lipsia, il cui lento inizio di stagione lo ha lasciato già a sette punti di distanza dal Bayern Monaco, leader del campionato. Dopo i pareggi contro Stoccarda e FC Koln, i Die Roten Bullen sono stati sconfitti 2-1 in trasferta dall’Union Berlin l’ultima volta, nonostante il 74% di possesso palla e 16 tiri nel corso della partita. Tuttavia, i ...