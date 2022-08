“Quasi mille morti, 300 bambini”. Paese distrutto dall’alluvione: strade, case e hotel distrutti (Di sabato 27 agosto 2022) Piogge e alluvoni, oltre 900 morti. Una vera e propria tragedia quella accaduta in Pakistan a causa di piogge monsoniche e alluvioni. Un bilancio drammatico e tra le 900 vittime, 343 sarebbero bambini. Come riferito dai media, in visita sul posto anche il neo premier Shehbaz Sharif per assistere alle operazioni di soccorso. Alluvione in Pakistan, tragico il bilancio delle vittime. Sotto l’impetuosità delle acque anche un hotel totalmente distrutto. “Una crisi umanitaria di proporzioni epiche”: il governo pachistano definisce così la situazione nel Paese annunciando lo stato d’emergenza dopo le piogge monsoniche e le alluvioni che fino a oggi hanno causato 937 morti riferisce l’ANSA. Alluvione in Pakistan, tragico il bilancio delle vittime E secondo quanto riferito dalle ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 agosto 2022) Piogge e alluvoni, oltre 900. Una vera e propria tragedia quella accaduta in Pakistan a causa di piogge monsoniche e alluvioni. Un bilancio drammatico e tra le 900 vittime, 343 sarebbero. Come riferito dai media, in visita sul posto anche il neo premier Shehbaz Sharif per assistere alle operazioni di soccorso. Alluvione in Pakistan, tragico il bilancio delle vittime. Sotto l’impetuosità delle acque anche untotalmente. “Una crisi umanitaria di proporzioni epiche”: il governo pachistano definisce così la situazione nelannunciando lo stato d’emergenza dopo le piogge monsoniche e le alluvioni che fino a oggi hanno causato 937riferisce l’ANSA. Alluvione in Pakistan, tragico il bilancio delle vittime E secondo quanto riferito dalle ...

