Punizioni corporali agli alunni indisciplinati in Missouri (Di sabato 27 agosto 2022) Riuscire a gestire una classe di alunni non è così semplice per un insegnante, che spesso ricorre a rimproveri a parole, non sempre efficace. In Missouri, negli Stati Uniti, hanno però deciso di adottare un metodo che era diffuso anche nel nostro Paese soprattutto fino agli anni '60 e '70: le "bacchettate", conosciute anche come Punizioni corporali. La decisione per ora è stata presa dal Consiglio scolastico nel distretto di Cassville, area rurale a pochi chilometri dall'Arkansas, che conta circa duemila studenti, dove dal 2001 si era deciso di eliminare ogni tipo di violenza fisica. Le Punizioni corporali, che saranno adottate tramite appositi strumenti messi a disposizione dagli amministratori scolastici, dovranno però essere considerate "l'ultima ...

