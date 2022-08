“Prova a chiedere alla Farnesina”. La Lega gela Di Maio, lo sfottò lo sotterra (Di sabato 27 agosto 2022) Luigi Di Maio Prova l'affondo sul centrodestra, ma il suo tentativo di offensiva viene respinto e ex grillino esce con le ossa rotte. In un video postato sui social il ministro degli Affari esteri ha replicato a Giorgia Meloni, che ieri lo ha definito ‘indegno': “Tu puoi passare anche tutte le giornate a rassicurare il mondo che l'Italia è in buone mani, ma non è così e lo sappiamo perché i tuoi alleati, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, sono amici di Vladimir Putin. Addirittura Salvini voleva barattare Putin con Sergio Mattarella, Berlusconi hai sempre avuto Legami con Putin. Addirittura loro sono contro le sanzioni alla Russia, che significa fare il gioco di Putin sul gas, significa permettere a Putin di ricattarci ancora e di portare ancor più in alto le bollette delle imprese, significa non fare il tetto massimo ... Leggi su iltempo (Di sabato 27 agosto 2022) Luigi Dil'affondo sul centrodestra, ma il suo tentativo di offensiva viene respinto e ex grillino esce con le ossa rotte. In un video postato sui social il ministro degli Affari esteri ha replicato a Giorgia Meloni, che ieri lo ha definito ‘indegno': “Tu puoi passare anche tutte le giornate a rassicurare il mondo che l'Italia è in buone mani, ma non è così e lo sappiamo perché i tuoi alleati, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, sono amici di Vladimir Putin. Addirittura Salvini voleva barattare Putin con Sergio Mattarella, Berlusconi hai sempre avutomi con Putin. Addirittura loro sono contro le sanzioniRussia, che significa fare il gioco di Putin sul gas, significa permettere a Putin di ricattarci ancora e di portare ancor più in alto le bollette delle imprese, significa non fare il tetto massimo ...

