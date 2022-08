Programmi TV di stasera, sabato 27 agosto 2022. Su Rete 4 il film cult Guardia del Corpo (Di sabato 27 agosto 2022) Guardia del Corpo - Kevin Costner e Whitney Houston Rai1, ore 21.25: The Voice Senior – Replica Talent Show. Rai 1 ripropone il talent show in otto puntate, condotto da Antonella Clerici. A giudicare e guidare i concorrenti Orietta Berti, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Durante la semifinale – il Knock Out – i talenti di ciascuna squadra si sfidano fra loro con il proprio cavallo di battaglia. Ed è il coach a decidere chi far andare avanti nella gara. Solo in tre accedono alla Finale della prossima settimana. Rai2, ore 21.05: Mondiali di Pallavolo Maschile Sport. Per la Fase a gruppi dei Mondiali Maschili di Pallavolo, il match Italia – Canada. A cura di Rai Sport da Cuneo, telecronaca di Maurizio Colantoni, commento tecnico di Andrea Lucchetta. Rai3, ore 20.30: Giù la Testa film del 1971, di Sergio Leone, con James ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 27 agosto 2022)del- Kevin Costner e Whitney Houston Rai1, ore 21.25: The Voice Senior – Replica Talent Show. Rai 1 ripropone il talent show in otto puntate, condotto da Antonella Clerici. A giudicare e guidare i concorrenti Orietta Berti, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Durante la semifinale – il Knock Out – i talenti di ciascuna squadra si sfidano fra loro con il proprio cavallo di battaglia. Ed è il coach a decidere chi far andare avanti nella gara. Solo in tre accedono alla Finale della prossima settimana. Rai2, ore 21.05: Mondiali di Pallavolo Maschile Sport. Per la Fase a gruppi dei Mondiali Maschili di Pallavolo, il match Italia – Canada. A cura di Rai Sport da Cuneo, telecronaca di Maurizio Colantoni, commento tecnico di Andrea Lucchetta. Rai3, ore 20.30: Giù la Testadel 1971, di Sergio Leone, con James ...

