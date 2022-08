Prezzo del gas da record, il governo prepara la stretta sui riscaldamenti. E nelle scuole si pensa alla settimana corta (Di sabato 27 agosto 2022) Accorciare di due settimane il periodo di accensione dei riscaldamenti. Iniziare sette giorni dopo in autunno e finire sette giorni prima in primavera. C’è anche questa tra le ipotesi del governo nel piano per il risparmio energetico per fare fronte all’aumento vertiginoso del Prezzo del gas naturale, che ieri ha toccato i 339 euro al Megawattora, e – di conseguenza – di quello dell’energia elettrica. Ancora non è sicuro quante e quali misure verranno adottate. Dipenderà dal livello della gravità della situazione, che potrebbe diventare critica se Mosca decidesse, dopo lo stop per manutenzione programmato dal 31 agosto al 2 settembre, di non riaprire il gasdotto Nord Stream e tagliare definitivamente i flussi verso l’Europa. Quel che è certo già da luglio è che la temperatura dei riscaldamenti andrà abbassata di un ... Leggi su open.online (Di sabato 27 agosto 2022) Accorciare di due settimane il periodo di accensione dei. Iniziare sette giorni dopo in autunno e finire sette giorni prima in primavera. C’è anche questa tra le ipotesi delnel piano per il risparmio energetico per fare fronte all’aumento vertiginoso deldel gas naturale, che ieri ha toccato i 339 euro al Megawattora, e – di conseguenza – di quello dell’energia elettrica. Ancora non è sicuro quante e quali misure verranno adottate. Dipenderà dal livello della gravità della situazione, che potrebbe diventare critica se Mosca decidesse, dopo lo stop per manutenzione programmato dal 31 agosto al 2 settembre, di non riaprire il gasdotto Nord Stream e tagliare definitivamente i flussi verso l’Europa. Quel che è certo già da luglio è che la temperatura deiandrà abbassata di un ...

EnricoLetta : I #rialzi odierni confermano l’urgenza di un intervento drastico che ponga un #tetto fissato al prezzo dell’elettri… - elio_vito : Hanno fatto cadere il governo Draghi, facendo un favore a Putin e creando precarietà istituzionale in Italia, ed or… - CarloCalenda : 3) impegnarsi a non fare ulteriori scostamenti e deficit per pensioni, flat tax, doti ai 18. 4) votare le misure di… - truuudetective : RT @garcinot: Bravo @matteosalvinimi così si migliora sicuramente il prezzo del gas - Erminia83533558 : RT @stefaniatalpo: Conte dice che #Draghi HA FALLITO.... Perché non è riuscito a mettere un tetto al prezzo del gas... Conte, che con i suo… -