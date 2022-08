“Preparetevi alla stangata” +965 euro a famiglia | il calcolo che svuota i portafogli

Leggi su iltempo

(Di sabato 27 agosto 2022) Si prospetta un autunno caldo per famiglie e imprese sul fronte della crescita dei prezzi. La spirale inflazionistica alimentata dai rincari sul costo dell'energia - schizzati con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia - rischia di mettere in difficoltà migliaia di cittadini ed intere filiere produttive. Ora che si materializza lo spettro di uno stop delle forniture all'pa da parte della Russia il prezzo del gas al Ttf di Amsterdam è salito alle stelle fino a 239al megawattora. Un anno fa costava poco più di 25. Gli aumenti del costo delle materie prime potrebbero tradursi in breve in un conto energetico salato da pagare per famiglie ed imprenditori. Già decine di piccole attività denunciano bollette difficili da saldare, di fronte alle quali per alcune attività potrebbe essere meno oneroso tenere il negozio ...