Premier | United ok 0-1 a Southampton LIVE Liverpool sopra 4-0 | City sotto di due in casa col Palace Chelsea in 10

Filo2385Filippo : RT @tuttosport: #United, #Ronaldo ancora in panchina: la reazione è virale - tuttosport : #United, #Ronaldo ancora in panchina: la reazione è virale - ORANJESTT : 20:45 Lecce - Empoli Premier Sport 1 20:45 Trabzonspor - Galatasaray Sport 1 21:30 Rio Ave - FC Porto Arena Sport 1… - Eurosport_IT : Seconda vittoria per il Manchester United: Ronaldo gioca solo nel finale ?? #PremierLeague | #ManUnited | #Ronaldo - griffoo91 : RT @rongmkadinali: Alafu muone Manchester United imebeba premier League -

... COME VEDERE IL MATCH La diretta del match tra Southampton Manchesterè una sfida valevole per la quarta giornata diLeague targata 2022 - 2023: per chi non potesse assistere all'...Per loè la seconda vittoria consecutiva in. Cristiano Ronaldo è partito dalla panchina : è stato inserito in campo al 68 e pochi minuti dopo ha preso una botta al ginocchio destro. ...Southampton, 27 ago. -(Adnkronos) - Il Manchester United vince 1-0 in trasferta sul campo del Southampton nell'anticipo della quarta giornata di Premier League. Non c è ancora Cristiano Ronaldo nell..Secondo successo consecutivo per i Red Devils dopo quello contro il Liverpool: a decidere il match in trasferta contro il Southampton è la rete al 55' di Bruno Fernandes. Inizio in panchina per Cristi ...