Premier League da pazzi: spesi quasi 2 miliardi di euro sul mercato (Di sabato 27 agosto 2022) Che la Premier League sia il campionato più bello e più ricco del mondo ormai è risaputo. E quest’anno il campionato inglese ha battuto un altro record, quello degli investimenti nel calciomercato. A 30 anni dall’istituzione della Premier League – che nel 1992 sostituì la First Division – i venti club partecipanti ala stagione 2022/2023 hanno raggiunto – secondo i dati di Transfermarkt aggiornati al 27 agosto – la cifra record di 1,85 miliardi di euro. Superando di gran lunga la sessione del 2017 in cui i club spesero 1 miliardo e 610 milioni. When it comes to spending money… nobody does it like the Premier League ? pic.twitter.com/t373Y7ampX— Transfermarkt.co.uk (@TMuk news) August 23, 2022 E non è finita E a pochi giorni ... Leggi su open.online (Di sabato 27 agosto 2022) Che lasia il campionato più bello e più ricco del mondo ormai è risaputo. E quest’anno il campionato inglese ha battuto un altro record, quello degli investimenti nel calcio. A 30 anni dall’istituzione della– che nel 1992 sostituì la First Division – i venti club partecipanti ala stagione 2022/2023 hanno raggiunto – secondo i dati di Transfermarkt aggiornati al 27 agosto – la cifra record di 1,85di. Superando di gran lunga la sessione del 2017 in cui i club spesero 1 miliardo e 610 milioni. When it comes to spending money… nobody does it like the? pic.twitter.com/t373Y7ampX— Transfermarkt.co.uk (@TMuk news) August 23, 2022 E non è finita E a pochi giorni ...

