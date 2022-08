Premier League 2022/23: successo schiacciante del Liverpool, vittorie anche per City e Chelsea (Di sabato 27 agosto 2022) Il pomeriggio della quarta giornata di Premier League 2022/23 ha visto la disputa di ben 5 match, con protagoniste alcune delle squadre di vertice del massimo campionato inglese. In primo luogo c’è da segnalare la vittoria schiacciante del Liverpool, 9-0 contro il Bournemouth. Le reti decisive sono state segnate da Luiz Diaz, al 3? e all’85’, Elliott al 6?, Alexander Arnold al 28?, Firmino al 31? e 62?, Van Dijk al 45?, l’autogol di Mepham al 46? e la rete di Carvalho all’80’. successo largo nel punteggio anche per il Manchester City, vittorioso in rimonta per 4-2 contro il Crystal Palace. In questo caso l’assoluto protagonista del match è stato Haaland, autore di una tripletta, a cui si deve aggiungere il gol di Bernardo Silva ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) Il pomeriggio della quarta giornata di/23 ha visto la disputa di ben 5 match, con protagoniste alcune delle squadre di vertice del massimo campionato inglese. In primo luogo c’è da segnalare la vittoriadel, 9-0 contro il Bournemouth. Le reti decisive sono state segnate da Luiz Diaz, al 3? e all’85’, Elliott al 6?, Alexander Arnold al 28?, Firmino al 31? e 62?, Van Dijk al 45?, l’autogol di Mepham al 46? e la rete di Carvalho all’80’.largo nel punteggioper il Mster, vittorioso in rimonta per 4-2 contro il Crystal Palace. In questo caso l’assoluto protagonista del match è stato Haaland, autore di una tripletta, a cui si deve aggiungere il gol di Bernardo Silva ...

gippu1 : Liverpool-Bournemouth è il quarto 9-0 della storia della moderna Premier League (dal 1992 a oggi) dopo Man Utd-Ipsw… - EnricoTurcato : Erling #Haaland ha avuto un pessimo approccio con il calcio di Guardiola e con la Premier League. 6 gol in 4 partite. Oggi tripletta. - GoalItalia : 4 partite di Premier League ?? 3 panchine ? Erik ten Hag non guarda in faccia nessuno: Cristiano Ronaldo ancora fuo… - andpom147 : 29 gol in 27 partite con il Salisburgo. 86 gol in 89 partite con il Borussia Dortmund. 20 gol in 21 partite con la… - Mrteci85 : @reddevilrm @gippu1 Noiosa l'anno scorso la Premier League infatti. -