Politici e parenti, mamme, compagne e persino baci: quando il privato entra in politica (Di sabato 27 agosto 2022) Alcide De Gasperi si portava dietro la figlia Maria Romana, da segretaria, e insieme dividevano l?indennità da premier, «per due stipendi non c?è posto». Silvio... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 27 agosto 2022) Alcide De Gasperi si portava dietro la figlia Maria Romana, da segretaria, e insieme dividevano l?indennità da premier, «per due stipendi non c?è posto». Silvio...

firestormnecro : Tu che punti il dito e dici i politici sono ladri e poi magari evadi le tasse, parcheggi in doppia fila, paghi in n… - SPrivoli : @dassste Grazie di cuore , e io sono fortunato non sto nei SAE ,concordo in tutto ciò che hai scritto..è solo specu… - dlignan : Giornata del 25 settembre: Davanti alla Tv a vedere la percentuale dei votanti, tutti tesserati, parenti, amici e… - Micheles7500 : @LegaSalvini Ma non è che le persone normali si devono per forza accollare i parenti solo perché riescono da soli a… - GiovanniCamell4 : @borghi_claudio I politici riducono l'affluenza alle urne del 90% Ed è così che vi voglaiamo vedere. Okkupare uffic… -