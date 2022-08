“Politica con la testa sotto la sabbia | così non possiamo andare avanti” | ristoratori ed esercenti alle prese coi costi triplicati per luce e gas – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 agosto 2022)raddoppiati epere gas. La sorpresa, attesa ma non in queste proporzioni, è arrivata in bolletta a moltied esercizi commerciali in tutta Italia: “Da 8.000 a 15.000 euro per la corrente elettrica – si sfoga a ilFattoQuotidiano.it il ristoratore genovese Massimo Travaglini – con un aumento del genere nonreggere più di tre mesi senza indebitarci”. Anche in Liguria l’associazione dei categoria dei pubblici esercizi aderisce all’iniziativa “bollette in vetrina” lanciata da Fipe Confcommercio: “I clienti devono conoscere la situazione reale – spiegano in una nota – bollette mostre, triplicate rispetto a un anno fa a causa dell’aumento dei prezzi”. Una situazione che sta costringendo glia dover scegliere tra gli aumenti dei listini e la ...