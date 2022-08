Pista lunga, gli azzurri in raduno a Livigno in vista della prossima stagione (Di sabato 27 agosto 2022) Livigno – Riparte lunedì 29 agosto da Livigno il percorso di preparazione estiva della Nazionale azzurra di Pista lunga in vista della stagione 2022-23. Dopo il primo raduno di Formia e la trasferta in luglio sul ghiaccio tedesco di Inzell, la squadra tricolore torna al lavoro per due settimane in altura agli ordini del direttore tecnico Maurizio Marchetto, coadiuvato dall’allenatore Matteo Anesi e con la presenza dei fisioterapisti Gabriele Zazzarini e Luca Arosio. Tredici gli atleti convocati, con un blocco importante di pattinatori della Nazionale Senior a cui si aggiungeranno atleti di interesse nazionale: Federica Maffei (Carabinieri), Laura Peveri (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 27 agosto 2022)– Riparte lunedì 29 agosto dail percorso di preparazione estivaNazionale azzurra diin2022-23. Dopo il primodi Formia e la trasferta in luglio sul ghiaccio tedesco di Inzell, la squadra tricolore torna al lavoro per due settimane in altura agli ordini del direttore tecnico Maurizio Marchetto, coadiuvato dall’allenatore Matteo Anesi e con la presenza dei fisioterapisti Gabriele Zazzarini e Luca Arosio. Tredici gli atleti convocati, con un blocco importante di pattinatoriNazionale Senior a cui si aggiungeranno atleti di interesse nazionale: Federica Maffei (Carabinieri), Laura Peveri (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme ...

