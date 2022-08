Perquisizione a Trump, ecco cosa contenevano i faldoni sequestrati (Di sabato 27 agosto 2022) Perquisizione a Trump, di nuovo nell’occhio del ciclone. ecco cosa contenevano i faldoni sequestrati all’ex presidente degli Stati Uniti La posizione dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si fa sempre più difficile. In seguito alla Perquisizione nella sua lussuosa dimora di Mar-a-Lago, l’Fbi ha sequestrato 15 scatole con “184 documenti unici con contrassegni di classificazione”. A distanza di settimane sono emersi i dettagli sul contenuto di quelle scatole, che Trump avrebbe sottratto durante il suo incarico presidenziale e che comunque non avrebbe dovuto tenere in casa. Per questo motivo, su di lui pende l’accusa di aver violato la legge contro lo spionaggio. Secondo quanto riportato dai RaiNews, nelle ... Leggi su 361magazine (Di sabato 27 agosto 2022), di nuovo nell’occhio del ciclone.all’ex presidente degli Stati Uniti La posizione dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, si fa sempre più difficile. In seguito allanella sua lussuosa dimora di Mar-a-Lago, l’Fbi ha sequestrato 15 scatole con “184 documenti unici con contrassegni di classificazione”. A distanza di settimane sono emersi i dettagli sul contenuto di quelle scatole, cheavrebbe sottratto durante il suo incarico presidenziale e che comunque non avrebbe dovuto tenere in casa. Per questo motivo, su di lui pende l’accusa di aver violato la legge contro lo spionaggio. Secondo quanto riportato dai RaiNews, nelle ...

_Nico_Piro_ : #BreakingNews entro domani #26agosto alle 12 EST (le 18 in Italia) dovrà essere reso pubblico l'atto che ha giustif… - ilpost : Le motivazioni della perquisizione della villa di Trump - Agenzia_Ansa : Indagine Fbi su Trump per rimozione di documenti classificati. E per la loro conservazione 'in spazi non autorizzat… - LorenzoZL74 : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Pioggia di omissis sulla perquisizione a Trump. Biden insulta i trumpiani ('semi-fascism'), come… - Gazzettino : Sequestri a casa Trump perché i «segreti di Stato sono a rischio». Le ragioni del mandato di perquisizione -