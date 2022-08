PERDONANZA 2022: TANTI ARTISTI INSIEME NEL SEGNO DELLA RINASCITA E RICONCILIAZIONE (Di sabato 27 agosto 2022) Sulle note dell’Ave Verum di Mozart eseguito dall’Orchestra A. Casella de L’Aquila, diretta dal Maestro Leonardo De Amicis, si è aperta la 728° edizione DELLA PERDONANZA Celestiniana, promossa e finanziata dal Comune de L’Aquila guidato dal Sindaco Pierluigi Biondi. La manifestazione dal 2019 è stata riconosciuta come Patrimonio Immateriale Culturale dell’Umanità Unesco. Il capoluogo abruzzese ancora una volta si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto dimostrando anche quest’anno il suo ruolo di importante polo culturale. Ieri sera, dunque, al Teatro del Perdono, allestito per l’occasione nella suggestiva cornice DELLA Basilica di Collemaggio, è andato in scena il primo appuntamento di questa edizione, dal titolo evocativo: “Un canto per la RINASCITA di futuro e pace” ideato dal Maestro Leonardo De Amicis ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 27 agosto 2022) Sulle note dell’Ave Verum di Mozart eseguito dall’Orchestra A. Casella de L’Aquila, diretta dal Maestro Leonardo De Amicis, si è aperta la 728° edizioneCelestiniana, promossa e finanziata dal Comune de L’Aquila guidato dal Sindaco Pierluigi Biondi. La manifestazione dal 2019 è stata riconosciuta come Patrimonio Immateriale Culturale dell’Umanità Unesco. Il capoluogo abruzzese ancora una volta si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto dimostrando anche quest’anno il suo ruolo di importante polo culturale. Ieri sera, dunque, al Teatro del Perdono, allestito per l’occasione nella suggestiva corniceBasilica di Collemaggio, è andato in scena il primo appuntamento di questa edizione, dal titolo evocativo: “Un canto per ladi futuro e pace” ideato dal Maestro Leonardo De Amicis ...

