Perché "Bullet Train" con Brad Pitt è il film da vedere al cinema nel weekend (Di sabato 27 agosto 2022) Bullet Train diretto dall'ex stuntman professionista David Leitch è il film da vedere al cinema nel weekend. Tra gli efferati killer che si contendono una misteriosa valigetta a bordo treno: Brad Pitt (in versione sicario un po' cialtrone) e Bryan Tyree-Henry (assassino inglese con la battuta svelta come la pistola). film per appassionati di action fumettistici. Botte, battute, violenza astratta alla Tarantino, gusto da fumetto giapponese… La nuova stagione cinematografica ricomincia coloratissima e a tutta velocità a bordo di un treno in cui Brad Pitt e un pugno di criminali si contendono una misteriosa valigetta. Bullet Train – diretto dall'ex ...

