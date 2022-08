"Perché amo la Lombardia" (Di sabato 27 agosto 2022) Berlusconi si candida a Monza e racconta la passione per la sua terra. Nell'agenda flat tax, impresa, famiglia e le pensioni a mille euro. Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 agosto 2022) Berlusconi si candida a Monza e racconta la passione per la sua terra. Nell'agenda flat tax, impresa, famiglia e le pensioni a mille euro.

anchemmeno : Amo però stasera non uscire a quest'ora perché dopo devo farmi 150 km a tornare grz - 19mc_morales : RT @MariaCanzanella: E no Perche sono di Parte Sei la regina della Perfezione ?? Ti amo Signora Gürel ?? #özgegürel - tainpac : RT @Luke_Alenko: Gordo Livingstone e Mark Bennett ???? ???? Ho voluto disegnarli perché li amo, amo #GreenCreek, amo #Ravensong e sarò grato a… - Ashram : @belladinotte23 Ti amo ma non so cosa dirti perché non voglio che tu possa andare in libreria... - caaamillab_ : @delyshinoda Madonna amo non so perché ma ci ho letto tanto cringe qua, che cazzo vuol dire questa cosa ahahahahha -