Per tre mesi perseguita e minaccia la ex: arrestato dai carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minuto

Napoli – Minacce e inseguimenti, per tre mesi. Lei 35 anni, lui 36 già noto alle forze dell'ordine. La loro relazione era finita ma lui ha iniziato a perseguitarla fino a ieri sera, quando è stato arrestato dai carabinieri. La donna lo aveva già denunciato ma l'uomo ha continuato a perseguitarla. Ieri sera, vero le 22, stava percorrendo a bordo della sua auto una strada di Sant'Antimo, a nord di Napoli, quando si è resa conto che l'ex la stava inseguendo. Ha chiamato subito i carabinieri e mentre è sempre rimasta in contatto con un militare della centrale operativa, una gazzella ha raggiunto il punto e ha bloccato il 36enne. arrestato, è ora in attesa di giudizio. Dovrà rispondere all'autorità giudiziaria del reato di atti persecutori.

