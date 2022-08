Per Mastrangelo è l’ora di “investire nello sport togliendo qualcosa alla sanità” (Di sabato 27 agosto 2022) Luigi Mastrangelo, ex pallavolista e oggi capo del dipartimento sport della Lega, è stato criticato in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate a Radio Capital su temi quali sport e salute. Parlando in radio questa mattina, l’ex pallavolista ha affermato: «Bisogna investire di più nello sport, partendo dallo sport di base, dai territori più disagiati. Togliere magari un pochino, un qualcosina alla sanità. Siamo tutti bravi a dire che lo sport è salute, che fa bene a tante malattie, poi andiamo a vedere chi pratica e la percentuale scende tantissimo. Se è vero, come diciamo da sempre, che lo sport fa bene, ci fa stare meglio – aveva aggiunto ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Luigi, ex pvolista e oggi capo del dipartimentodella Lega, è stato criticato in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate a Radio Capital su temi qualie salute. Parlando in radio questa mattina, l’ex pvolista ha affermato: «Bisognadi più, partendo dallodi base, dai territori più disagiati. Togliere magari un pochino, un qualcosina. Siamo tutti bravi a dire che loè salute, che fa bene a tante malattie, poi andiamo a vedere chi pratica e la percentuale scende tantissimo. Se è vero, come diciamo da sempre, che lofa bene, ci fa stare meglio – aveva aggiunto ...

mauroberruto : Dai Gigi, fermiamoci. Perché io mostro tutto il fairplay possibile, ma parliamo, da atleta di vertice, di quante co… - davidefaraone : Noi, con un pdl abbiamo proposto lo sport in ricetta medica. La prescrizione dell’attività sportiva come avviene pe… - mariannamadia : Mastrangelo, Lega, propone tagli alla sanità, ancora e ancora, come da vecchia abitudine della destra in questo Pae… - Chancione : RT @Soppressatira: Lega, Mastrangelo propone di togliere risorse alla sanità per investire nello sport perché l’attività fisica previene mo… - chicchi57429882 : RT @sabripillot: Se davvero ci fosse un rapporto causa-effetto tra sport e salute, per la mia sclerosi basterebbe la fisioterapia 3 volte a… -