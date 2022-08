Penélope Cruz | «Fredda icona? Per questo film ho pianto 10 volte»

Leggi su iodonna

(Di sabato 27 agosto 2022) Luc Dardenne in Addosso alle immagini, diario di vita e di cinema appena pubblicato dal Saggiatore, alla vigilia della prova costumi delDue giorni, una notte, il 24 aprile 2013, annotava un imperativo: «Disiconizzare Marion Cotillard!». Una star irrompeva in un microcosmo retto da regole proprie. Andava ricondotta alla sua dimensione umana. Aspettiamo di vedere L’immensità, il quintodi Emanuele Crialese, in concorso alla Mostra del cinema di Venezia e poi al cinema il 15 settembre, per conferma. Ma sospettiamo che la questione-Dardenne per il regista italiano non si sia posta. La superstar che entrava nel suo microcosmo, «in fondo prima di tutto unsulla famiglia, sull’innocenza dei figli e sulla loro relazione con la madre», è, diva «ubiqua» come l’ha definita di recente ...