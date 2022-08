Pellegrini - Giunta | il matrimonio | le immagini delle nozze a Venezia

(Di sabato 27 agosto 2022) Asi celebra iltra Federicae Matteo, ex allenatore della campionessa. Per una festa con i fiocchi è operativo in laguna dalle prima ore di oggi Enzo...

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati. La campionessa olimpionica è arrivata all'altare - Federica Pellegrini e Matteo Giunta oggi sposi a Venezia: il look in bianco al pre party - TANTI TANTI AUGURI alla nostra Federica Pellegrini e a Matteo Giunta che oggi a Venezia hanno celebrato - Federica Pellegrini si è sposata, le nozze con Matteo Giunta a Venezia. - Federica Pellegrini-Matteo Giunta nozze! Divina sposa con 40 minuti di ritardo

La Divina ha percorso la lunga navata della Chiesa di San Zaccaria arrivando con 45 minuti di ritardo. Cerimonia religiosa blindatissima, officiata dal suo ex parroco di Spinea, don Antonio Genovese. '...Matrimonio Federicae Matteo, oggi 27 agosto/ La Divina ha detto sì: il video degli sposi Dopo un inizio di conoscenza col gioco, i Tre allo spiedo - nome che nasce da uno dei ...Matrimonio Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Venezia: nozze targate Enzo Miccio, location e ospiti Vip, Magnini grande assente.Location matrimonio Federica Pellegrini e Matteo Giunta/ Enzo Miccio sceglie il lusso. Federica Pellegrini sposa in bianco La Pellegrini non si mostra ancora in abito bianco ma un… Leggi ...