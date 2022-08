Paura in volo: pilota sviene a 10mila metri di altezza (Di sabato 27 agosto 2022) Un pilota è svenuto in volo quando l’aereo si trovava a 10mila metri di altezza. L’aereo, che era diretto in Turchia, è stato quindi dirottato in Grecia per un atterraggio di emergenza Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 agosto 2022) Unè svenuto inquando l’aereo si trovava adi. L’aereo, che era diretto in Turchia, è stato quindi dirottato in Grecia per un atterraggio di emergenza

laura_pi79 : RT @BarbaGiampi: Non avere paura delle difficoltà che incontri. Ricorda l'aquilone si alza sempre in volo con il vento contrario e mai con… - BarbaGiampi : Non avere paura delle difficoltà che incontri. Ricorda l'aquilone si alza sempre in volo con il vento contrario e m… - Imdesylol : la verità è che devo buttarmi, devo imparare a volare, voglio vivere al massimo le emozioni che mi sa dare, ma non… - iovolevosolote2 : Ho paura di non essere quello che credi Ma tu sei sicura che hai ciò che volevi? Se poi in mezzo al cielo volano i… - ilmetropolitan : Si rompe #finestrino terrore in #volo. Fortunatamente più paura che danno -