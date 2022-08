Patrizia Groppelli al Grande Fratello Vip 2022? L’indizio schiacciante arriva da Alfonso Signorini (Di sabato 27 agosto 2022) Patrizia Groppelli al Grande Fratello Vip 2022? Non è la prima volta che si parla di questa eventualità e spesso in questi mesi si è parlato dell’opinionista televisiva come possibile concorrente del reality di Canale5 firmato da Alfonso Signorini e adesso è arrivato quello che sembra essere un indizio schiacciante. A rilasciare L’indizio è stato proprio il padrone di casa che ha rivelato sui social che una delle nuove vippone della casa ‘ama i pelati’ proprio come lui. Molti sono convinti che sia lampante il legame tra Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti e quindi il suo ‘affetto’ per i pelati confermando così che possa essere proprio lei una delle concorrenti del ... Leggi su optimagazine (Di sabato 27 agosto 2022)alVip? Non è la prima volta che si parla di questa eventualità e spesso in questi mesi si è parlato dell’opinionista televisiva come possibile concorrente del reality di Canale5 firmato dae adesso èto quello che sembra essere un indizio. A rilasciareè stato proprio il padrone di casa che ha rivelato sui social che una delle nuove vippone della casa ‘ama i pelati’ proprio come lui. Molti sono convinti che sia lampante il legame trae Alessandro Sallusti e quindi il suo ‘affetto’ per i pelati confermando così che possa essere proprio lei una delle concorrenti del ...

