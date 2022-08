Pasticceria Martesana – Milano

(Di sabato 27 agosto 2022)Via Paolo Sarpi, 62 – 20154 –Tel. 02/99265069 Sito Internet: www..com Tipologia:Prezzi: tè 4€, monoporzioni 6€, mignon 1,50€ Giorno di chiusura: mai OFFERTA Se di passaggio a China Town, assaporare a piccoli bocconcini il lato dolce dellaitaliana sarà obbligo morale. Nella seconda sede in Via Sarpi, successiva alla storica in Via Cagliero, oggi bottega storica (ce n’è anche una terza in Piazza Sant’Agostino), la già ampia offerta della colazione e della merenda viene poi arricchita in corrispondenza delle festività con prodotti a lavorazione artigianale di fattura magistrale. Sarà necessario, però, fare i conti con la tanta richiesta data dalla popolarità della sede. La proposta di ...

