Papa Francesco nomina venti nuovi cardinali e lancia un appello contro la nuova "Guerra Fredda in Europa" (Di sabato 27 agosto 2022) venti nuovi cardinali e un appello contro una nuova Guerra Fredda in Europa. È quanto avvenuto durante il concistoro convocato da Papa Francesco nella Basilica Vaticana il 27 agosto, una data abbastanza insolita per questo tipo di eventi. Concistoro al quale Bergoglio ha invitato anche il cardinale Angelo Becciu, attualmente imputato in Vaticano per peculato e abuso d'ufficio anche in concorso, nonché subornazione, ovvero di aver cercato di far ritrattare monsignor Alberto Perlasca, ritenuto dai magistrati della Santa Sede il testimone chiave. Il Papa ha anche fissato la data delle canonizzazioni di Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti che saranno celebrate da ...

