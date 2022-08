Pallanuoto femminile, Italia-Slovacchia 26-1: le pagelle del Setterosa. Le azzurre dilagano contro un avversario modesto (Di sabato 27 agosto 2022) pagelle Italia-Slovacchia 26-1 Italia 8 Aurora Condorelli, 7: si fa trovare pronta nelle sporadiche occasioni in cui viene chiamata in causa. Chiara Tabani, 6.5: una rete e lavoro in difesa non eccessivamente complicato. Agnese Cocchiere, 7: ordinaria amministrazione in questo esordio, condito da due reti. Silvia Avegno, 8: tripletta alla prima uscita, ma dovrà confermarsi contro la Spagna. Sofia Giustini, 8: rompe il ghiaccio su rigore, alla fine sarà tripletta per lei. Dafne Bettini, 7.5: la gioventù al potere. Mostra personalità e trova due gol all’esordio continentale. Domitilla Picozzi, 7.5: doppietta per lei in un match giocato senza alzare i giri del motore. Roberta Bianconi, 8: tre gol oggi e la consapevolezza di dover salire di colpi domani contro la Spagna. Valeria Palmieri, ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022)26-18 Aurora Condorelli, 7: si fa trovare pronta nelle sporadiche occasioni in cui viene chiamata in causa. Chiara Tabani, 6.5: una rete e lavoro in difesa non eccessivamente complicato. Agnese Cocchiere, 7: ordinaria amministrazione in questo esordio, condito da due reti. Silvia Avegno, 8: tripletta alla prima uscita, ma dovrà confermarsila Spagna. Sofia Giustini, 8: rompe il ghiaccio su rigore, alla fine sarà tripletta per lei. Dafne Bettini, 7.5: la gioventù al potere. Mostra personalità e trova due gol all’esordio continentale. Domitilla Picozzi, 7.5: doppietta per lei in un match giocato senza alzare i giri del motore. Roberta Bianconi, 8: tre gol oggi e la consapevolezza di dover salire di colpi domanila Spagna. Valeria Palmieri, ...

