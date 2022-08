Pallanuoto femminile, Italia-Slovacchia 26-1: il Setterosa passeggia nel debutto agli Europei (Di sabato 27 agosto 2022) Il torneo femminile degli Europei 2022 di Pallanuoto, in corso a Spalato, in Croazia, è scattato oggi, sabato 27 agosto, in maniera molto morbida per l’Italia, che all’esordio nel Girone B della prima fase ha liquidato la Slovacchia con l’eloquente score di 26-1. Nel primo quarto l’Italia impiega due minuti a sbloccare il risultato, ma la Slovacchia impatta dopo 11?: sarà l’unico gol subito in tutto il match dal Setterosa. Le azzurre tornano subito avanti con il rigore di Giustini, poi è tutto in discesa per la formazione di Carlo Silipo contro un avversario davvero modesto: il primo quarto si chiude sul 6-1. La festa del gol prosegue per le azzurre nel secondo periodo, con l’Italia che va a segno praticamente ad ogni affondo, marcando ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Il torneodegli2022 di, in corso a Spalato, in Croazia, è scattato oggi, sabato 27 agosto, in maniera molto morbida per l’, che all’esordio nel Girone B della prima fase ha liquidato lacon l’eloquente score di 26-1. Nel primo quarto l’impiega due minuti a sbloccare il risultato, ma laimpatta dopo 11?: sarà l’unico gol subito in tutto il match dal. Le azzurre tornano subito avanti con il rigore di Giustini, poi è tutto in discesa per la formazione di Carlo Silipo contro un avversario davvero modesto: il primo quarto si chiude sul 6-1. La festa del gol prosegue per le azzurre nel secondo periodo, con l’che va a segno praticamente ad ogni affondo, marcando ...

