Pain Hustlers: Emily Blunt e Chris Evans nelle prime foto dal set (Di sabato 27 agosto 2022) I protagonisti del film Pain Hustlers, Emily Blunt e Chris Evans, sono stati ritratti in alcune foto dal set mentre sono impegnati nelle riprese. Le riprese del film Pain Hustlers sono attualmente in corso e dal set arrivano le prime foto dei protagonisti Chris Evans ed Emily Blunt. Il progetto è destinato a Netflix e si basa sull'articolo del 2018 pubblicato dal New York Times. Al centro della trama di Pain Hustlers c'è Liza Drake che ha abbandonato gli studi e, volendo occuparsi della giovane figlia, ottiene un lavoro in una start up in campo farmaceutico. Liza si ritrova però ben ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 agosto 2022) I protagonisti del film, sono stati ritratti in alcunedal set mentre sono impegnatiriprese. Le riprese del filmsono attualmente in corso e dal set arrivano ledei protagonistied. Il progetto è destinato a Netflix e si basa sull'articolo del 2018 pubblicato dal New York Times. Al centro della trama dic'è Liza Drake che ha abbandonato gli studi e, volendo occuparsi della giovane figlia, ottiene un lavoro in una start up in campo farmaceutico. Liza si ritrova però ben ...

imagjneflowers : ah ma vi pare che l’avevo capito che in pain hustlers chris deve interpretare uno spacciatore? ORA MI SPIEGO IL PIZ… - voidbarns : cevans ormai abbiamo visto il look per pain hustlers quindi muoviti e posta un selfie - voidbarns : CHRIS SUL SET DI PAIN HUSTLERS SIAMO QUI E CE L’ABBIAMO FATTA - voidbarns : buongiorno anche questa mattina sveglia senza foto di chris dal set di pain hustlers questo è il mio limite vi dico -