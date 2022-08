Oroscopo giornaliero | 27 agosto 2022

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 27 agosto 2022) L’eccitazione nervosa potrebbe essere nell’aria mentre Venere in Leone quadra con Urano in Toro alle 00:34! Potresti desiderare la novità in questo momento. Il sole in Vergine si confronta con Marte in Gemelli all’1:27, il che potrebbe farti desiderare di agire e fare un cambiamento. La luna in Vergine si quadra con Marte alle 4:11: