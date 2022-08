Omicidio Sperduti, la lettera del poliziotto che l’ha investito ai genitori del 19enne: «Dovevo morire io, vi chiedo perdono» (Di sabato 27 agosto 2022) «Mi inginocchierei ai piedi per chiedervi perdono. Ho paura, so che voi ne avete più di me. Ho sbagliato, cavolo, ho sbagliato. Avrei voluto morire io. Dovevo morire io. Vi chiedo perdono». Seduto davanti al gip Anna Maria Gavoni, l’agente della Polfer Andrea Persi, 46 anni, che alle quattro del mattino del 24 agosto scorso ha travolto e ucciso Simone Sperduti, 20 anni il prossimo dicembre, ha letto singhiozzando la lettera che ha inviato ai genitori della vittima. La ricostruzione dei fatti Guidava ubriaco la notte dell’Omicidio e con la patente scaduta da quattro anni. Così Persi ha ucciso il diciannovenne che sognava di seguire le orme del padre e di diventare vigile del fuoco. L’agente stava percorrendo via ... Leggi su open.online (Di sabato 27 agosto 2022) «Mi inginocchierei ai piedi per chiedervi. Ho paura, so che voi ne avete più di me. Ho sbagliato, cavolo, ho sbagliato. Avrei volutoio.io. Vi». Seduto davanti al gip Anna Maria Gavoni, l’agente della Polfer Andrea Persi, 46 anni, che alle quattro del mattino del 24 agosto scorso ha travolto e ucciso Simone, 20 anni il prossimo dicembre, ha letto singhiozzando lache ha inviato aidella vittima. La ricostruzione dei fatti Guidava ubriaco la notte dell’e con la patente scaduta da quattro anni. Così Persi ha ucciso il diciannovenne che sognava di seguire le orme del padre e di diventare vigile del fuoco. L’agente stava percorrendo via ...

